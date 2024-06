Ruba lo scooter ad un carabiniere, era in pausa caffè: ladro condannato

ANCONA - Le chiavi erano su e il ladro non ha resistito. È salito in sella ad uno scooter volatilizzandosi in soli 5 minuti. Non sapeva che il motorino era di un carabiniere. Quando il miliare è tornato a prenderlo non c’era più. Si era fermato poco prima a prendere un caffè e poi aveva fatto un salto in farmacia. Dopo tre settimane i colleghi, durante un pattugliamento, hanno ritrovato il mezzo: lo guidava un tunisino di 34 anni che oggi è stato condannato ad un mese di reclusione per ricettazione. Il furto risale al 14 gennaio del 2019, in piazza Ugo Bassi, davanti al bar Centrale. Un Malaguti 160 era stato parcheggiato con le chiavi inserite nel blocco dell'accensione da un carabiniere di 64 anni, originario del Lazio.

Una sosta di cinque minuti, dalle 19.40 alle 19.45. Il militare ha sporto denuncia per furto aggravato e dopo tre settimane (era il 5 febbraio) una pattuglia dei suoi colleghi, con la targa inserita tra quelli rubati, ha incrociato il tunisino in sella allo scooter ricercato. Hanno riconosciuto il motorino e anche il casco visto che il ladro aveva rubato anche quello. Lo guidava l’imputato che oggi, difeso dall’avvocato Antonio Gagliardi, ha smesso il furto ma non la ricettazione. Lo straniero attualmente è in carcere per altra causa. Il valore del mezzo, stimato dallo stesso proprietario, era di 600 euro. Prima della sentenza, emessa dal giudice Lamberto Giusti, è stata sentita anche la vittima.