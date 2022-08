Ruba il portafogli a un'anziana che aspetta la visita in ospedale, rintracciato e denunciato

SENIGALLIA - Mentre è in ospedale, in attesa di una visita medica, il ladro le sfila il portafogli dalla borsa. Il malvivente, 62enne veneto, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. A "tradire" il ladro sono state le segnalazioni arrivate stamattina ai militari per alcuni suoi comportamenti ritenuti sospetti dai frequentatori del mercato settimanale. Durante il controllo i carabinieri hanno scoperto che, poco prima, aveva rubato il portafogli alla donna in ospedale per poi fuggire con la refurtiva nonostante la donna lo avesse scoperto. Dentro la borsa c'era una piccola somma di denaro, carte di credito, documenti e un libretto di assegni. Il portafogli, senza più i soldi, è stato trovato nei pressi dell'ospedale.

I carabinieri hanno denunciato anche un parcheggiatore abusivo, 58enne originario del Senegal, che esercitava al parcheggio dello stadio infastidendo i passanti. Era già stato sanzionato altre volte nel 2020.