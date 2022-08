Chiede di andare in bagno, ma entra nel magazzino del Tabacchi: ruba stecche di sigarette (e le vende)

ANCONA - Entra in un negozio di tabacchi in centro e chiede di poter andare in bagno. Invece va nel magazzino. Errore? No. L'uomo, 66enne algerino, ha rubato ben 12 stecche di sigarette per poi uscire come se nulla fosse, facendo perdere le proprie tracce.

L'episodio ha avuto luogo lo scorso 2 agosto e ieri gli agenti della squadra Mobile, coordinati dal capo Carlo Pinto, hanno rintracciato il ladro. L'uomo ha spiegato ai poliziotti di aver venduto le sigarette ricavandone circa 140 euro. E' stato denunciato per furto aggravato, ma dai controlli è emerso anche che era gravato da un provvedimento di espulsione emesso a maggio 2021 dalla Questura di Gorizia. Ora dovrà lasciare l'Italia.