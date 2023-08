Guarda dentro le auto in sosta, ma dietro ha la polizia: portato in commissariato

FABRIANO - Si presenta ai giardini pubblici Regina Margherita e inizia a guardare dentro le auto in sosta. Tutto, inconsapevolmente, davanti a una pattuglia della polizia. L'uomo è un 38enne tunisino, irregolare sul territorio. E' stato portato in commissariato ed è risultato fuggita da un centro per immigrati ligure lo scorso 22 agosto. Nelle prossime ore sarà reimpatriato.