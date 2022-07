Ladro in casa di notte, l’inquilina 90enne lo sorprende e lo fa arrestare

JESI - Entra in casa e ruba un tablet, ma l’inquilina novantenne lo sorprende e lancia l’allarme. Inutile la fuga del ladro: i carabinieri riescono a prenderlo prima che riesca a far perdere le proprie tracce.

Il furto, sventato, ha avuto martedì sera in via Cavallotti. Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino, il giovane ladro è entrato in casa da una finestra al piano terra e ha preso un tablet che era in cucina. L’anziana è riuscita a chiamare in tempo le forze dell’ordine e una pattuglia dei carabinieri, impegnata nei servizi di controllo, ha arrestato il ladro mentre cercava di darsi ala fuga.