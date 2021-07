Ruba gli occhiali in un locale, ladro incastrato dalla spycam: anconetano nei guai

I fatti risalgono al 10 luglio scorso, quando un 61enne di Ancona si è recato presso la caserma di via Piave per denunciare il furto dei suoi occhiali. Le indagini hanno permesso di risalire al responsabile

I carabinieri della Stazione di Ancona Centro hanno denunciato un 56enne anconetano, già conosciuto alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere di furto.

I fatti risalgono al 10 luglio scorso, quando un 61enne di Ancona si è recato presso la caserma di via Piave per denunciare il furto dei suoi occhiali, avvenuto all'interno di un locale di via Amendola. L'uomo ha raccontato ai militari che aveva appoggiato gli occhiali su un tavolino mentre era intento a consumare una bevanda. Le indagini, mediante l'acquisizione delle immagini prodotte dall'impianto di videosorveglianza presente nella struttura, hanno consentito di identificare il ladro. Il 56enne è stato quindi denunciato.