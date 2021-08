Beccato a rubare t-shirt in un negozio del centro: denunciato un 18enne

Prova a rubare delle t-shirt ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri. E' successo ieri sera alle 19 in un negozio di Corso Garibaldi. Il giovane ladro di 18 anni è stato individuato e i militari della caserma di Via Piave sono intervenuti per bloccarlo. Il valore delle magliette che aveva tentato di prendere ammontavano a circa 100 euro.

La refurtiva è stata riconsegnata alle addette alla vendita e per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà.