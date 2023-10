Si fa aprire la porta di casa, si chiude in camera e prova a rubare. Scappare? Impossibile: arrestato sul posto

ANCONA - Suona al citofono, le donne aprono per vedere chi è e lui entra di forza nell'appartamento. Va dritto in camera, si chiude dentro e inizia a frugare tra gli oggetti personali. E' successo ieri sera nei pressi della stazione. Sul posto è intervenuta la polizia che, dopo aver aperto con forza la porta della stanza, ha sorpreso il nigeriano ancora impegnato nel rovistare in camera. Inutile, a quel punto, il tentativo di fuga. Per il ladro sono scattate le manette.