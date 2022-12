Rubava alcolici in ristoranti e chalet, scoperto dopo due settimane: aveva 61 bottiglie in casa

MONTEMARCIANO - Era entrato in alcuni locali di Montemarciano, compresi degli chalet che avevano subìto i danni della mareggiata, per rubare bottiglie di alcolici. In casa sua i carabinieri ne hanno trovate ben 61 tra vini e champagne. Nei guai è finito un 52enne di Senigallia. Per gli investigatori è lui il responsabile dei raid di fine novembre ed è stato denunciato. I colpi erano avvenuti in quattro ristoranti e i titolari hanno riconosciuto la proprietà delle bottiglie.