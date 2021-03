Si intrufola all'ospedale per rubare: denunciato il nonno ladro del cellulare

Si intrufola al pronto soccorso, ruba il cellulare dell'intermiere e si nasconde vicino alla sala operatoria. Il ladro, un anziano di 84 anni già noto alle forze dell'ordine, è finito nei guai ed è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Collemarino.



Erano passate da poco le 8 del mattino, domenica 28 febbraio, quando un infermiere in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ha segnalato con una chiamata al 112 il furto dello smartphone. I militari hanno rintracciato l’uomo con la refurtiva che nel frattempo si era nascosto all’interno dell’area adiacente il blocco operatorio. Alla fine il telefono è tornato al legittimo proprietario e per l’84enne è scattata la denuncia sia per il furto aggravato che per non aver rispettato l’ordine emesso dalla questura di lasciare il territorio nazionale.