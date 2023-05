Vede il ladro mentre cerca di entrare in casa e lo mette in fuga, poi lo descrive sui social

MONTEMARCIANO - Vede il ladro mentre prova ad entrare in casa, il mavivente si accorge di essere stato scoperto e scappa. E' sucesso sabato sera e l'allarme è stato lanciato dallo stesso inquilino via social. Dopo aver denunciato tutto ai carabinieri, l'uomo ha segnalato su Facebook quello che era accaduto. Ha raccontato di un ragazzo di circa 20 anni vestito con una tuta bianca e blu. Altri hanno denunciato, sempre su Facebook, tentativi di furto in zona e fortunatamente non andati a buon fine perché scoperti in tempo.