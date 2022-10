Ruba cannabis da un distributore automatico, preso ladro: tradito dai tatuaggi

ANCONA - Ruba cannabis light da un distributore automatico e la polizia lo riconosce da scarpe e tatuaggi. È andata male ad un ladro di 35 anni, italiano, denunciato per furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante, transitando in piazza d’Armi, ha notato un uomo che per fisionomia e abbigliamento, corrispondeva all’autore di un furto perpetrato nella notte dell’8 ottobre ai danni di un distributore automatico in zona Piano, da cui erano state sottratte 6 bustine di cannabis light da 5 grammi ciascuna. Il titolare dell’esercizio commerciale aveva prodotto una videoregistrazione dei momenti del furto ripresi dalla telecamera di sorveglianza quando era andato in questura a fare denuncia.



L’uomo sospettato è stato fermato per un controllo ed è emerso che aveva precedenti per reati contro il patrimonio e violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Durante il controllo l’uomo ha consegnato agli operatori una bustina di cannabis light di marca e qualità corrispondente a quelle oggetto del furto al distributore automatico. La bustina è stata sequestrata e lui fotosegnalato. Oltre ad avere un fisico come il ladro ripreso dalle telecamere indossava un paio di scarpe bianche con strisce di colore nero su un lato, identiche a quelle calzate dall’uomo ritratto nel video. Inoltre, presentava due tatuaggi negli stessi punti del corpo e compatibili per forma, dimensione e raffigurazione con quelli del soggetto riprodotto nel video.