Ruba lo zaino di un operaio e fugge in bici ma non va lontano: rintracciato il ladro-ciclista

FALCONARA - Ruba uno zaino appoggiato sul sedile del furgone mentre gli operai lavorano sulla Flaminia, dentro c'è anche un portafogli con la carta di credito. Dopo il furto, via in bicicletta. Non è andata bene, però. al ladro ciclsta: è stato identificato dai carabinieri e denunciato.

Non era la prima volta che il 36enne pesarese si era reso protagonista di episodi di questo tipo. A "tradirlo", in questo caso, sarebbe stato un dettaglio del suo abbigliamento. L'uomo è stato infatti rintracciato poco dopo in un negozio, ma aveva già gettato via lo zaino. Dal controllo è risultato che aveva già fatto acquisti con la carta di credito di uno degli operai per circa 100 euro. Ha ammesso le sue responsabilità e aiutato i militari a ritrovare lo zaino che è è stato poi restituito al proprietario.