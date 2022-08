Furto in una casa e allaccio abusivo alla rete elettrica, provò a rubare anche del rame: finisce in carcere

SENIGALLIA - Un furto in abitazione, un allaccio abusivo per ottenere gratis energia elettrica e un tentato furto di rame. Le sentenze sono diventate definbitive per un 55enne albanese e i carabinieri di Senigallia lo hanno portato a Montacuto, dove dovrà scontare la pena di 3 anni. I furti sono stati commessi tutti a Senigallia nel 2013, 2014 e 2017.