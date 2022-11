Sorpreso e messo in fuga dal proprietario, ladro arrestato mentre tenta un secondo blitz

Ieri pomeriggio i carabinieri della Stazione di Marzocca hanno arrestato un 34enne di origine nigeriana, senza fissa dimora, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo si era introdotto in una abitazione di via Garibaldi ma era stato messo in fuga dal proprietario, il quale ha subito avvisato i militari. L'uomo è stato poi rintracciato dai carabinieri in una via vicina, mentre cercava di forzare la porta d’ingresso di un altro appartamento per un secondo tentativo di furto. Mentre veniva bloccato, ha opposto resistenza e lievemente ferito un militare. Arrestato, stamattina ha patteggiato la pena (sospesa) di un anno e 2 mesi di reclusione.