Sette colpi in due settimane, Villa Musone vessata dai ladri: blitz in agenzia viaggi

La media è praticamente quella di un colpo a giorni alterni nelle ultime due settimane: Villa Musone vessata dai ladri. Nello scorso week end è toccato a un’agenzia viaggi, dopo i blitz in diverse attività gastronomiche e una cartolibreria. I ladri sono entrati di notte, come negli altri casi. Hanno rotto una porta a vetri e hanno portato via il poco che era rimasto nelle casse.

Il caso è stato riportato dall’edizione odierna de Il Corriere Adriatico. Secondo le ricostruzioni, la scia di furti è cominciata a metà gennaio con il colpo in una rosticceria. Obiettivo, registratore di cassa. Furto tentato, perché il sistema di allarme ha messo in fuga i malviventi. Poi è stata la volta di una pasticceria, una cartoleria. In quest’ultimo caso è stata sfondata una porta a vetri per un bottino che è ammontato in pochi spicci. Blitz anche in un alimentari, dal quale i ladri hanno portato via la cassa e un prosciutto. Poi è stata la volta dell’agenzia viaggi, in via di Villa Musone. Residenti e commercianti hanno già chiesto un incontro con carabinieri e sindaco.