Divano contro la porta per guadagnare tempo: ladri ancora in azione

ANCONA - Divano davanti alla porta, la tattica dei ladri per svaligiare l’appartamento in via Redipuglia. Il blitz risale a sabato scorso, quando gli inquilini non erano in casa. Ne da notizia il Corriere Adriatico.

Secondo le ricostruzioni, i malviventi hanno spaccato una porta finestra per entrare, poi hanno piazzato il divano davanti alla porta d’ingresso per guadagnare tempo e messo a soqquadro alcune stanze. Cassetti sottosopra, ma non è stato portato via nulla. Quindi la fuga dal retro.