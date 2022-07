Porta forzata e camera sottosopra, torna l’incubo ladri. Brutta sorpresa per il proprrietrio di casa

ANCONA - Blitz dei ladri in un appartamento degli Archi. I ladri hanno forzato la serratura della porta d’ingresso ieri sera e, una volta nell’abitazione, hanno rovistato nelle camere senza portare via nulla.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario dell’appartamento in via Marconi, che ha visto il nottolino del portone trovato a terra al suo rientro dal lavoro. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia per un primo controllo.