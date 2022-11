Faccia a faccia con i ladri in casa: due colpi in poche ore nel pomeriggio di diluvio

ANCONA - Trova in ladri in casa, urla per metterli in fuga poi prova a inseguirli invano. Paura in via Emilio Bianchi sabato pomeriggio. La donna ha trovato i malviventi in casa poco prima che fuggissero, era appena entrata nell'appartamento. I ladri avevano messo a soqquadro la camera da letto e il salotto e hanno portato via dei gioielli. Nella stessa sera c'è stato un blitz dei ladri anche in una casa di via Santa Margherita con lo stesso tipo di refurtiva.