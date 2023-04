Forzano la finestra, entrano in villa e smurano la cassaforte: ladri portano via 4mila euro

SENIGALLIA - Entrano in una villa e portano via la cassaforte con circa 40mila euro all'interno. E' successo a Scapezzano, alcuni giorni fa. Il furto è avvenuto in pieno giorno, di pomeriggio. Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, gli inquilini hanno trovato casa a soqquadro al loro rientro. I malviventi sarebbero entrati forzando una finestra al piano terra per poi cercare, trovare e smurare la cassaforte. Non è l'unico fuirto che si è registrato in quella zon del senigalliese. Diversi, sui quali indagano i carabinieri, sono andati falliti.