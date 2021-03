Furto alla scuola media: rubati nella notte 12 pc portatili nuovi

Il materiale era stato acquistato per supportare la didattica a distanza. I carabinieri stanno visionando le telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili

Furto alla scuola media Buonarroti di via Lanzi. I ladri hanno trafugato 12 pc portatili per un valore di circa 4 mila euro. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile sono a lavoro in queste ore per visionare le telecamere di sorveglianza dell'istutito.

Secondo le prime ricostruzioni i ladri sarebbero entrati questa notte nella scuola di Brecce Bianche con il preciso obiettivo di trafugare il materiale elettronico che era stato acquistato per supportare la didattica a distanza. Non ci sarebbero, infatti, segni di atti vandalici o di altri danneggiamenti alla struttura.