Vetrina sfondata, blitz dei ladri al ristorante

Il raid notturno e la razzia di denaro e apparecchiature elettroniche. I titolari: «Abbiamo sempre fatto tutto il possibile di fronte agli imprevisti, ma questa volta purtroppo dobbiamo fermarci per ripristinare le attrezzature »

La vetrina del ristorante in pezzi, i ladri hanno fatto razzia di accessori elettronici e denaro. E' quanto successo la scorsa notte a "La tana del polpo", locale di via del Gallo, in pieno centro di Ancona. A raccontare l'accaduto è stato un post facebook dei titolari sulla pagina del ristorante, spiegando la decisione di fermare temporaneamente l'attività.

«Questa notte sono entrati i ladri nel nostro locale- si legge nel post- abbiamo sempre fatto tutto il possibile di fronte agli imprevisti, ma questa volta purtroppo dobbiamo fermarci per ripristinare le attrezzature che ci sono state sottratte e riparare i danni subiti. Ci vediamo martedì a cena, torneremo sicuramente più forti di prima».