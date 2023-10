Sfondano la recinzione con la motrice, agganciano il container e rubano 100mila euro in ottone

OSIMO - Sparisce un interno container di ottone dalla Marvit di Osimo. I ladri, secondo quanto ricostruito dal Corriere Adriatico, hanno utilizzato la motrice di un camion per portare via il carico. Quando si sono imbattuti in un posto di blocco della polizia sull'A14, hanno fermato il mezzo scappando a piedi. Sul mercato, la refurtiva avrebbe avuto un valore stimato di circa 100mila euro.

Un testimone ha raccontato agli investigatori di aver visto la motrice sfondare la recinzione di alcuni lavori in corso, entrare nella ditta e portare via il container. Poco prima, secondo quanto immortalato dalle videocamere, i ladri hano fatto irruzione a piedi aprendo un varco per poi entrare nello stabile e rubare il materiale di scarto in ottore e caricarlo sullo stesso container. Scattato l'allarme, si è attivata una pattuglia del norm di Osim. In A14, davanti al posto di blocco della polizia stradale, i ladri hanno arrestato il mezzo per poi darsela a gambe lungo i campi.