I ladri forzano la serranda del garage, ma poi devono fuggire: è ancora incubo furti

OSIMO - Tentato furto in un'abitazione di San Biagio. E' successo la scorsa notte, intorno alle 3. I residenti, secondo una prima ricostruzione, hanno subito la "visita" dei malviventi. Questi ultimi hanno provato a entrare in casa forzando la serranda del garage, un tentativo rimasto tale solo grazie all'entrata in funzione dell'antifurto.