Ladri in azione in piena notte: il bottino vale 16mila euro

Gioie in oro, orologi e denaro: incubo in piena notte per i residenti della zona. I ladri hanno agito incuranti delle persone che si trovavano in casa

Ladri in azione negli appartamenti di via Castello di Barcaglione, zona al confine tra i comuni di Falconara e Ancona. I malviventi sono entrati in azione di notte, mentre i proprietari delle rispettive abitazioni erano in casa. Sono entrati dalle finestre arraffando soldi, orologi e gioielli in oro. Il bottino ammonterebbe a circa 16mila euro.

Ad oggi sono due i colpi accertati su cui stanno indagando polizia e carabinieri mentre un terzo, in via Saline, non è stato messo a segno visto che i proprietari si sono accorti degli intrusi (erano le 22,30 ed erano ancora in piedi) e li hanno messi in fuga facendo rumore e battendo i pugni sulla porta. Le forze dell’ordine sono al lavoro in queste ore per capire chi possano essere gli autori dei furti e se siano riconducibili ad una stessa banda criminale.