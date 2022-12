Sesto furto in meno di dieci giorni approfittando delle festività: allarme ladri nella zona

SENIGALLIA - Raid dei ladri tra Montemarciano e Senigallia, almeno sei i furti andati a segno in meno di due settimane. Gli ultimi due colpi si sono registrati alla Cesanella, in altrettante abitazioni. Case lasciate a soqquadro e pochissima refurtiva portata via, secondo quanto ricostruito da Il Corriere Adriatico, composta da soldi e gioielli. E' comunque allarme: negli ultimi dieci giorni, approfittando evidentemente delle abitazioni lasciate vuote per via delle festività, i malviventi hanno "visitato" l'intera area passando anche per zone alluvionalte e non si esclude che si tratti della stessa banda.