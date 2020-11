Furti, il quartiere non si fida più: «Se guardi il panorama sei potenziale sospettato»

Paura sì, ma c’è soprattutto diffidenza a Monte d’Ago dopo l’ennesimo blitz dei ladri. Cercare qualcuno che rilasci dichiarazioni su come viene percepita la sicurezza nella zona è difficile, perché la voglia di esporsi è poca. Non mancano situazioni surreali, come signore che negano di essere in casa pur avendo appena risposto al citofono. Conseguenza dell’atmosfera appesantita dai casi di cronaca che non hanno risparmiato neppure Brecce Bianche. Lorella Bonamano non si stupisce: «Quando a me suona il postino, ad esempio, non rispondo al citofono senza prima aver visto chi è. A volte mi spaccio per la donna di servizio e dico che in casa non c’è nessuno». Daniela Sargenti ammette: «La cosa brutta è proprio questa, non ti fidi più di nessuno soprattutto ora che ci sono le mascherine. Qualsiasi persona vedi, anche se sta ferma o guarda il panorama, ormai diventa un sospettato» (GUARDA IL VIDEO). Un supporto è la chat del quartiere, usata tra gli stessi residenti per segnalare movimenti sospetti. Un’abitazione della stessa via è protetta dal filo spinato che corre sopra la siepe. Poco dopo le 11 di questa mattina a via di Monte d’Ago è passata una pattuglia dei carabinieri, ma c’è chi giura che i controlli sono troppo sporadici.

Alcuni sostengono che la questione dei ladri nel quartiere sia stata ingigantita: problema sì, allarme no. Di sicuro la notizia dei furti dell’altro ieri sera non è arrivata ovunque nella lunghissima via di Monte d’Ago: c’è chi, rispondendo al citofono, ha detto di non aver saputo nulla.