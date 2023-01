LORETO - Provano ad entrare in una casa di Villa Musone, il proprietario li vede e li mette in fuga. E’ successo lunedì sera in via Enzo Fregosi, a Loreto. Secondo la ricostruzione de “Il Corriere Adriatico”, l’uomo è anche stato minacciato dai due malviventi con un cacciavite. Sulla vicenda indagano i carabinieri.