L’odore di stalla sveglia i proprietari, ladri sorpresi in casa. Quartieri vessati dai furti

SENIGALLIA - Cesanella vessata dai furti. Il nuovo caso in via Zuccari, dove i ladri sono entrati in un appartamento lo scorso fine settimana. Nel caso ricostruito dal Corriere Adriatico, una famiglia si è trovata i malviventi praticamente in casa per poi vederli fuggire appena scoperti. In diversi episodi, i residenti derubati hanno spiegato di essere stati richiamati da un forte odore di stalla che improvvisamente iniziava a circolare in casa.

Su Facebook, nel gruppo ‘’ Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi’’ vengono riportati casi di ragazzi visti mentre fotografano case e automobili in ore serali. Alcune sere fa un ragazzo è stato sorpreso mentre cercava di aprire una macchina. Quando il proprietario si è avvicinato, lui è salito sullo scooter guidato dal complice per poi dileguarsi. Diversi i casi segnalati nei giorni scorsi al Portone, Vivere Verde e Cesanella.