Si arrampicano, forzano la serranda e rubano i gioielli in casa: torna l’incubo ladri

FALCONARA - Colpo dei ladri in via dei Mille. E’ successo sabato nel tardo pomeriggio. I malviventi si sono arrampicati lungo le grondaie del palazzo, sono entrati in un appartamento vuoto e hanno rubato gioielli e oro. Danneggiata la serranda, da cui i ladri sono entrati, secondo le ricostruzioni, poco prima delle 20. Non un colpo casuale: gli inquilini erano usciti e l’appartamento era quindi incustodito. Indagano i carabinieri della tenenza di Falconara