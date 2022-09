Torna l’incubo dei ladri, ripulita un’abitazione: fioccano le segnalazioni alle autorità

SENIGALLIA- Torna l’incubo dei ladri. Dalle parti di Borgo Bicchia, nei giorni scorsi, i malviventi sono riusciti a ripulire un’abitazione portando via un tablet e due braccialetti d’argento visto che la famiglia, già in passato colpita da furti, aveva provveduto a far sparire dall’appartamento le cose di valore.

Poco distante, a Borgo Passera, si è invece verificato un altro tentativo di furto con i malviventi messi in fuga solo dall’arrivo della proprietaria che ha evitato guai peggiori accendendo le luci e obbligandoli a scappare. Intanto fioccano le segnalazioni alle autorità che parlano di due uomini di media statura con il volto coperto dal cappuccio di una felpa.