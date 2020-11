Neppure il coprifuoco ferma i ladri, furti in periferia: doppio raid a casa dei fratelli

Raid in serie l’altro ieri pomeriggio da parte dei ladri che, nel giro di poche ore, hanno irrotto in diversi appartamenti tra le zone di Monte d’Ago e Brecce Bianche ad Ancona. Con incredibile velocità di azione, i banditi si muovono appena cala il sole e, con il solito sistema del foro appena sotto la maniglia della finestra, entrano negli appartamenti privati. Uno dopo l’altro, mettono a soqquadro le camere da letto in pochi minuti e non importa se dento ci siano i proprietari.

Erano circa le 19 infatti quando un anconetano residente a Monte d’Ago era in casa sua quando ha sentito dei rumori. Dapprima ha fatto un giro all’esterno per controllare, ma poi, stando a quanto l’uomo ha raccontato alle forze di polizia, è tornato alle sue faccende di casa. Dopo poco ha sentito altri rumori sospetti al piano di sopra ed è andato in camera da letto, dove ha trovato la finestra forzata e tutto sotto sopra. Per fortuna i ladri non si sarebbero portati via nulla di valore. Ma lo choc è stato tanto, soprattutto quando la vittima si è poi recata nella casa adiacente, dove vive il fratello, che per sua fortuna era fuori in quel momento. Appena entrato a casa l’amara sorpresa: anche la casa del fratello era stata violata dai ladri. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle Volanti della polizia per cercare di dare la caccia ai responsabili ma nulla di fatto.

Segnalazioni al 113 sono arrivate anche da Brecce Bianche, dove alcuni residenti hanno denunciato movimenti sospetti o tentativi di intrusione. Alla fine 2 furti anche qui, dove sono intervenuti i poliziotti per cercare di avere un colpo di fortuna che li mettesse sulle tracce dei ladri, che però, almeno fino a dora, hanno avuto gioco facile nel dileguarsi tra le colline nella notte.