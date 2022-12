Ancora un inseguimento da cinema per le vie della città: forzano l'alt, poi raggiunti e arrestati

CASTELFIDARDO - Nuovo inseguimento, stavolta sono stati fermati due malviventi su tre. E' accaduto a Castelfidardo mecoledì scorso, tutto è partito da una vettura che non ha rispettato l'alt di un posto di blocco dei carabinieri. Il conducente ha accelerato, l'inseguimento si è snodato lungo via IV Novembre. L'auto è stata bloccata, in manette sono finiti due albanesi di 46 e 27 anni.

Una terza persona è riuscita a fuggire. Anche in questo caso, come in quello della scorsa settimana, l'auto era carica di oggetti per lo scasso. Il plauso alle forze dell'ordine arriva anche via Facebook dal sindaco Roberto Ascani: "Gazie al prezioso intervento dei Carabinieri e della nostra Polizia locale, sono stati nuovamente evitati probabili furti- ha scritto il primo cittadino- ancora un'azione efficace che ha assicurato alla giustizia alcuni personaggi sospetti e ha evitato che potessero girare indisturbati sul nostro territorio. Un plauso per il coraggio e la capacità di intervento con scene che siamo abituati a vedere solo al cinema".