In auto verso il Duomo, nel bagagliaio arnesi da scasso e hashish

ANCONA - Restii al controllo della polizia, in macchina avevano hashish e arnesi da scasso. La pattuglia delle volanti ha fermato oggi un'auto con targa estera lungo via papa Giovanni XXIII, che procedeva in direzione del Duomo. A bordo c'erano tre persone. Accanto alla leva del cambio è stato trovato un contenitore con dell'hashish, insieme a delle cartine, mentre uno degli occupanti aveva tra le mani una sigaretta confezoinata con tabacco e la stessa sostanza stupefacente.

Durante il controllo, nel bagagliaio posteriore della vettura è stato trovato un tubo metallico della lunghezza di circa 70 cm, mentre all’interno del vano porta oggetti c'era un bullone calamitato di circa 25 cm di diametro. Il conducente è stato sanzionato per detenzione di droga e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.