Centro storico bersagliato dai ladri: 5 tentativi nella stessa serata

FABRIANO - Raid dei ladri a Fabriano, bersagliato il centro storico. Su cinque tentativi, solo uno è andato in porto in un appartamento di via Serraloggia: lunedì sera i ladri hanno forzato alcuni infissi e sono entrati in casa mettendo a soqquadro l’appartamento, per poi scappare con una refurtiva dal valore calcolato in un migliaio di euro.

Altri tentativi di furto si sono registrati nella stessa serata in via Bovio e in altre zone del centro. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto tre persone coperte con il volto travisato da passamontagna mentre tentavano di entrare in una proprietà privata. Pattuglie extra da parte di polizia e carabinieri, con i cittadini che hanno iniziato anche un tam-tam whatsapp per segnalare eventuali avvistamenti sospetti.