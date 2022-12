Almeno tre furti in pochi giorni, la frazione è bersagliata dai ladri: massima allerta

FABRIANO - La frazione bersagliata dai ladri. Furti in serie a Cancelli di Fabriano, con tre blitz dei ladri nei giorni scorsi. II malviventi, riporta il Resto del Carlino, hanno forzato gli infissi e sono entrati negli appartamenti che in quei momenti erano vuoti. Mobili a soqquadro e inquilini che hanno trovato la brutta sorpresa al rentro. La refurtiva è stata complessivamente quantificata in alcune migliaia di euro. Indagano i carabinieri, che hanno giò potenziato i controlli nella zona.