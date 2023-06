Blitz dei ladri allo chalet di Palombina: spariscono alcolici, soldi e strumentazione per la musica

ANCONA - Entrano dalla finestra, riescono a rubare contanti in cassa, bottiglie e materiale elettronico per l'intrattenimento musicali. Ladri in azione al "Bandiera Gialla", chalet di Palombina. Secondo quanto raccontato dal titolare al Corriere Adriatico, i malviventi hanno rubato liquori e alcolici venerdì notte, oltre alla strumentazione e poco meno di 100 euro in contanti. Non è la prima volta che i ladri fanno irruzione negli stabilimenti a nord di Ancona. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle videocamere di zona.