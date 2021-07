Ladri in azione, con l'inganno delle gomme bucate fanno razzia nell'auto

Forano le ruote dell'auto dell'ignara vittima, poi lui scende a controllare e, nell'attimo di distrazione i ladri lo derubano. E' caduto nell'inganno un 56enne anconetano che sabato mattina, vicino al supermercato di via Marconi a Falconara, si è visto portar via il marsupio con dentro un centinaio di euro, i bancomat e i documenti personali.

L'uomo era appena uscito dal supermercato e, con le buste della spesa, è salito in auto quando si è accorto di avere la ruota squarciata. Così ha deciso di riparare da solo lo pneumatico in attesa di andare dal gommista più vicino. Mentre era a terra intento nel suo lavoro i ladri sono entrati nell'abitacolo e hanno rubato in fretta e furia i suoi oggetti personali. Quando si è accorto del furto, però, era troppo tardi. I ladri erano già fuggiti. Ora indagano i carabinieri che stanno passando in rassegna le immagini delle spycam del supermercato per cercare di identificare i malviventi.