Sette furti, poi l'inseguimento da Ancona a Polverigi: chi sono gli arrestati di via 25 Aprile

Sono 4 cittadini albanesi tra i 30 e i 40 anni, di cui 2 irregolari sul territorio italiano i presunti banditi arrestati ieri sera in via 25 Aprile ad Ancona. A carico del più giovane è risultata pendente anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso luglio dal Tribunale di Napoli nord, sempre per furti in abitazione commessi nella provincia di Frosinone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sono arrivati dalla Campania, dove sono stabilmente domiciliati, per depredare le case degli anconetani alla ricerca di oro, gioielli, contanti, monili, orologi e quanto di valore si potesse trovare nelle camere da letto delle case tra Ancona e Polverigi. E per diverse settimane ci sono anche riusciti, dopo aver martoriato Polverigi, comune da dove ieri è nata tutta l’operazione delle forze di Polizia.

I furti e l'inseguimento

Era infatti tardo pomeriggio quando al 112 sono arrivate una serie di telefonate da parte di residenti che chiedevano aiuto per almeno 7, tra furti e tentati. Era chiaro che una delle batterie di ladri in circolazione, forse la stessa che aveva colpito tra Monte d’Ago e Brecce Bianche, era in azione. Così i carabinieri della Compagnia di Osimo, insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ancona sono usciti in massa. E’ scattata così una caccia ad un’auto sospetta: una Citroen C3 presa a noleggio che, una volta agganciata, ha dato il via ad un inseguimento da brividi fino ad Ancona città. Per la precisione in via 25 Aprile dove i militari hanno avuto molta difficoltà nell’arrestare i 4 albanesi (GUARDA IL VIDEO), tanto da richiedere rinforzi alla polizia. Ora i 4 sono in arresto in carcere per rapina aggravata, furto in abitazione, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale.

Perquisizione nel covo dei ladri

Da una prima perquisizione, è emerso denaro contante per 3mila euro, oro e strumenti per lo scasso. Nel loro “covo” ad Ancona città sono stati sequestrati preziosi e 12 orologi che, per i militari, sono frutto dei vari furti commessi tra Agugliano, Offagna e Castelfidardo con la consueta tecnica del foro.

