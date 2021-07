Scopre i ladri arrampicati sul balcone, poi li insegue: «Scappati come fulmini per le campagne»

Rientra in casa per recuperare qualcosa che aveva dimenticato ma trova quattro ragazzi che tentano di scavalcare i balconi per entrare. Li rincorre ma loro scappano per le vie di campagna. E' quanto accaduto martedì sera nella cittadina di Ostra.

A riportare la segnalazione sui social è Francesco Albani, amministratore del gruppo "Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi". «Sono in quattro ragazzi tra i 25 e i 30 anni - scrive - portano la mascherina, il proprietario di una delle abitazioni, tornato sui suoi passi, li ha sopresi mentre scavalcavano i balconi. Sono fuggiti e lui li ha inseguiti con l'auto ma sono riusciti a dileguarsi nelle strade di campagna». Il sospetto è che facciano parte della banda della Golf grigia che da tempo tiene svegli i residenti del posto. La conversazione si anima e un utente in particolare riporta che quei malviventi sarebbero «ragazzi provenienti dall'Est Europa, il giorno girano con un'altra macchina e osservano, fanno foto,controllano i movimenti. Poi la sera colpiscono».