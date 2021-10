Donna in ospedale, i ladri le svaligiano casa: due blitz, torna l’incubo dei furti

In un caso i ladri hanno approfittato dell'assenza dell'inquilina, che si trovava ricoverata in ospedale

Doppio blitz dei ladri a Borgo Rodi: i colpi sono stati messi a segno in due appartamenti, uno in via Gino Tommasi e l’altro in via Montello.

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna del Corriere Adriatico e, secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno approfittato del fatto che le case erano vuote. Nel caso di via Montello, l’inquilina non c’era perché ricoverata in ospedale. I carabinieri sono stati avvisati da una vicina che aveva visto un’ombra scavalcare la recinzione. Ancora da quantificare il bottino di entrambi i colpi.