Ladri nell'appartamento rubano l'oro, la proprietaria: «Mi tenevano d'occhio»

Quando è rientrata a casa ha trovato la camera a soqquadro e le finestre spalancate. Uno choc per la proprietaria di un appartamento in via Betti, nella zona di Passo Varano. I ladri sono entrati in azione ieri, 30 novembre, con molta probabilità nel pomeriggio. Hanno arraffato pochi gioielli in oro, rovistato dappertuto, e poi sono scappati. A mezzanotte l’amara scoperta.

La vittima si sfoga dell'accaduto sul gruppo Facebook dei residenti di Passo Varano: «Avviso molto importante per tutti i vicini del quartiere e dintorni. Ci sono i ladri in azione. Tornata poco dopo mezzanotte a casa dal lavoro ho trovato la mia camera sotto sopra e le finestre spalancate, senza nemmeno un segno di forzatura degli infissi». Infatti le forze dell'ordine ipotizzano che per entrare i malviventi avrebbero approfittato di un qualche spiraglio lasciato aperto o, comunque, non perfettamente chiuso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

Prosegue il post: «Hanno rubato l'oro. Altro non hanno toccato. Non è assolutamente uno scherzo. State molto attenti, lasciate le luci accese in ogni dove e soprattutto se i cani abbaiano, lasciateli fare (i miei cani si sono salvati fortunatamente). Se vi capita di vedere persone sospette nel quartiere avvisate le forze dell'ordine. Sono 10 anni che abito qui, non pensavo succedesse mai, anche perché gli orari di lavoro non sono mai gli stessi, quindi sicuramente hanno tenuto d'occhio casa mia per un pezzo».