I ladri acrobati terrorizzano il condominio: «Erano in due, si sono arrampicati fino al secondo piano»

SENIGALLIA- Gli investigatori sono sulle tracce di due uomini in seguito alla segnalazione, via social, di una famiglia residente dalle parti di via Mantegna in zona Bocciodromo. I due, secondo quanto riportato, avrebbero cercato di introdursi in un'abitazione della Cesanella arrampicandosi fino al secondo piano per poi scappare in fretta e furia una volta indivduati: «Attenzione. Ieri sera (riferita a sabato 21 maggio, ndr) alle 22.30 abbiamo avuto visite in casa - ha esordito una famiglia della Cesanella riportando la propria segnalazione attraverso i social - Sono in due e si sono arrampicati fino al secondo piano con estrema facilità, poi sono stati beccati e in un batter d'occhio erano già al piano terra. Zona bocciodromo».

Altri episodi, più o meno analoghi, sono avvenuti a Scapezzano dove i carabinieri hanno già effettuato un sopralluogo venerdì 21 maggio a seguito di diverse chiamate. Nei giorni precedenti, inoltre, furti compiuti o tentati si sono registrati in via del Molinello, Bramante e Pierelli.