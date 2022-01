Tentano il raggiro, chiedono ai vicini dove sono gioielli e cassaforte: è incubo ladri

A Chiaravalle massima attenzione per il pericolo dei ladri. Su una pagina Facebook, nei giorni scorsi, una donna ha allertato i suoi concittadini e li ha invitati a prestare la massima attenzione. Lo ha fatto con una segnalazione: «Due donne sono entrate a casa della mia vicina, fingendosi amiche della figlia, con la scusa di chiedere informazioni a proposito di un appartamento in vendita nel nostro stabile e, una volta entrate, le hanno fatto domande specifiche su cassaforte e gioielli a cui la mia vicina ovviamente non ha risposto».

Dunque, per fortuna, la vittima non è caduta nel raggiro ma il caso potrebbe non essere isolato. Tempo fa, infatti, anche a Falconara un’anziana era stata vittima di alcune malviventi che avevano utilizzato lo stesso modus operandi. In quel caso erano intervenuti i vicini che avevano fatto scappare la banda. Conclude il post: «Abbiamo allertato i carabinieri ma state attenti se avete genitori e nonni anziani».