"Ladra seriale pericolosa per la sicurezza pubblica": foglio di via per una trentenne

FABRIANO – Aveva già messo a segno più di un colpo a Jesi, con l’ausilio di alcuni complici, dove era stata arrestata lo scorso mese di novembre in flagranza di reato. E dopo averla identificata come presunta responsabile di alcuni furti avvenuti in esercizi commerciali della città di Fabriano, il personale del Commissariato di Polizia del centro ha fatto scattare la notifica del foglio di via obbligatorio.

Non potrà pertanto fare rientro a Fabriano per tre anni una trentenne di origini rumene, presente in Italia da tempo e residente a Roma. Non avendo occupazione lavorativa stabile, né alcun motivo familiare per trattenersi in città (le era peraltro anche già stata notificata una misura di prevenzione analoga in un altro comune della provincia), è così stato emesso il provvedimento a suo carico in qualità di persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Qualora non venisse osservato, scatterà a suo carico anche la denuncia all’autorità giudiziaria.