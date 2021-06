Ladra seriale a 20 anni, colpi in negozi di abbigliamento e supermercati: va ai domiciliari

Dovrà scontare una pena di oltre 4 anni di reclusione, per diversi furti aggravati commessi in diverse attività commerciali della provincia di Ancona, tra cui un furto di cosmetici al supermercato presso il centro commerciale “Le Ville” di Falconara Marittima. La donna, 20enne e diventata mamma da poco, è stata ammessa alla detenzione domiciliare.

Nell'ottobre 2014 i carbinieri di Falconara l'avevano sorpresa all'uscita dalle casse, ritrovando nella sua borsa svariati articoli per la bellezza per un valore complessivo di quasi 50 euro. Nell'agosto 2017, invece, venne sorpresa in un negozio di abbigliamento in via Marconi mentre tentava di rubare dei vestiti. Anche in quel caso anche fu fermata e denunciata dai Carabinieri di via Puglie.