Toglie l’antitaccheggio dalle confezioni ma uno ne dimentica, presa ladra: “Lo faccio perché sono povera”

ANCONA - Aveva tolto i prodotti dalle confezioni per non far suonare l’antitaccheggio ma in un caso gli era sfuggito. Così quando ha guadagnato l’uscita l’allarme è scattato e i commessi l’hanno invitata ad aprire la borsa. Aveva 11 prodotti per un valore di 100 euro. A rubarli una 30enne che alla polizia, chiamata sul posto, in via della Montagnola, ha detto di averlo fatto perché stava passando un brutto momento economico. Il furto si è consumato ieri, alle 18.30, ed è costato una denuncia per furto aggravato alla donna.