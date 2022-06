Beccata a rubare una marmitta da un'auto parcheggiata, ne nasconde altre undici: è caccia al complice

SENIGALLIA - Ladra di marimitte colta sul fatto, il suo complice riesce a scappare: i carabinieri del Norm hanno scoperto ieri pomeriggio una donna che stava provando ad asportare la marmitta di una Citroen C3 parcheggiata al centro commerciale Il Maestrale con l'aiuto di un uomo che però, alla vista dei militari, è riuscito a fuggire.

I carabinieri a quel punto hanno bloccato la donna e controllato dentro l'automobile in uso ai due sospetti ladri: dentro c'erano altre 11 marmitte rubate da altre vetture, nonché smerigliatrici, utilizzate per il taglio dei meccanismi, avvitatori e utensili vari. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai carabinieri in attesa di ulteriori accertamenti.

Per la donna è scattata la denuncia per tentato furto e per ricettazione dei materiali rinvenuti nel veicolo, mentre sono in corso le ricerche per individuare l’uomo che è riuscito a scappare.