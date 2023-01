Furto in abitazione, fine del processo: ladra condannata, sconterà la pena in carcere

JESI - Deve scontare un anno di reclusione la 54enne, residente a Jesi, arrestata oggi (10 gennaio) dalla Stazione Carabinieri di Jesi che ha dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. La donna è stata riconosciuta colpevole di concorso in furto aggravato commesso nel 2016 in un’abitazione di un Comune limitrofo a Jesi. Dopo le formalità di rito la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi.