Entrava in chiesa per pregare poi sparivano le offerte e il denaro nelle tasche dei fedeli, foglio di via ad una donna di 50 anni

FABRIANO - Se c’era stata lei in chiesa erano sparite offerte, denaro dei fedeli e anche qualche oggetto di valore. Non un solo caso e nemmeno in una sola parrocchia. Troppi episodi per essere solo delle coincidenze. Così una 50enne è stata sottoposta ad un foglio di via obbligatorio emesso dal questore Cesare Capocasa e per tre anni non potrà mettere piede in città. È sospettata di aver depredato più di una chiesa in zona. Lo scorso fine settimana due poliziotti del Commissariato di Fabriano sono stati avvicinati da un parroco del centro cittadino che riferiva loro della presenza di una donna strana che periodicamente, ogni due o tre settimane, si recava in chiesa per pregare. La stranezza consisteva nel fatto che, dopo essersene andata, venivano accertate piccole mancanze in chiesa: offerte per le candele, ex voto ecc. Nelle medesime circostanze, anche alcuni fedeli avevano avuto dei furti, per lo più borseggi di beni contenuti all’interno di tasche di soprabiti. Nessuno ha visto mai la donna compiere i furti ma c’era più di un sospetto. Il parroco ha fornito agli agenti la descrizione della donna ed è stata avviata una indagine.

Entrati in chiesa i poliziotti l’hanno vista vicino ad un offertorio ma come si sono avvicinati lei si è allontanata verso una uscita secondaria. I poliziotti l’hanno fermata, identificata e chiesto cosa ci facesse in chiesa e soprattutto a Fabriano visto che risultava residente in un altro comune. La risposta è stata che era molto devota. La donna ha fatto confusione nello spiegare come raggiungeva Fabriano e i suoi precedenti, ha reati contro il patrimonio e vari provvedimenti di foglio di via obbligatorio da alcune locialità della regione, non hanno giocato a suo favore. La polizia ha contattato altre chiese scoprendo altri ammanchi e sempre alla presenza della stessa 50enne.